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Frente fria chega com chuva em todo o Estado, entre os dias 14 e 22

A precisão é do Centro de Monitoramento de Tempo, do Clima e dos Recursos Hídricos de Mato Grosso do Sul (Cemtec)

Renan Nucci

Publicado em 09/09/2017 às 08:08

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O longo período de estiagem em todo o Estado, agravado por névoas secas e baixa umidade relativa do ar, deve cessar a partir do dia 14 de setembro, com a chegada de uma frente fria do Sul do País, deslocada da Argentina. A mudança climática diminuirá o calor e provocará chuvas na maioria das regiões. A precisão é do Centro de Monitoramento de Tempo, do Clima e dos Recursos Hídricos de Mato Grosso do Sul (Cemtec).

A meteorologista Franciane Rodrigues, coordenadora técnica do Cemtec, informou que no período de 14 a 22 de setembro deve ocorrer uma chuva em boas proporções em todo o Estado, o que vai minimizar o clima atual, que se encontra abafado e uma umidade relativa do ar em níveis críticos e de emergência. Na próxima semana, o centro emitirá mapas meteorológicos mais precisos quanto a previsão do volume de precipitações.

Segundo o Cemtec, com a chegada dessa frente fria a temperatura, em média, deve cair entre oito e 10 graus em Campo Grande e na maioria das demais regiões. Após o dia 22, com a entrada da primavera, haverá também mudanças climáticas que vão favorecer a chegada da estação chuvosa entre o fim do mês e início de outubro. Mapa do Cemtec indica que nesta primeira semana de setembro choveu apenas em Bela Vista (2,26 milímetros).

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