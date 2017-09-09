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Recapeamento na rodovia BR-262 continua, mas trânsito volta a fluir

Na manhã desta quinta-feira havia congestionamento de 5 km em cada pista, por causa do feriado prolongado

Luiz Guido Junior

Publicado em 09/09/2017 às 14:30

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O trânsito no trecho da BR-262 entre Campo Grande e Terenos que estava congestionado na manhã desta quinta-feira (7) voltou a ter fluidez. A via está passando por obras de recapeamento no km 375.

Por causa dos serviços, o trânsito está sendo liberado no sistema pare-e-siga, de cinco em cinco minutos para cada lado da pista.

Um trecho de 200 metros ainda está interditado porque segundo um funcionário da empresa que realiza esse serviço, falta secar a massa asfáltica. A previsão é que ainda hoje o trânsito seja totalmente liberado.

Segundo o empresário Luiz Carlos Mercadante, de 57 anos, que está indo para o rancho com a família, a estrada está tranquila e por conta da obra de recapeamento ficou mais segura. "Saímos de tarde justamente para não enfrentar trânsito, aqui parece que está bem rápido. Estamos com tempo", disse.

Agora pela tarde o fluxo de veículos está bem tranquilo no local, diferentemente de como estava pela manhã quando o congestionamento chegava a 5 km de cada lado.

A obra está sendo realizada há vários dias, mas nesta quinta-feira surgiu a fila em razão do movimento do feriadão. A estrada é caminho para municípios turísticos, como Corumbá e Bonito.

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