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Concurso

Governo divulga resultado das provas para o cargo de delegado

586 candidatos aprovados passarão para a próxima fase do certame

Renan Nucci

Publicado em 12/09/2017 às 14:25

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Seguindo rigorosamente o cronograma estabelecido em edital, o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Administração e Desburocratização (SAD), divulgou na edição desta terça-feira (12.9), do Diário Oficial do Estado (DOE), o gabarito final do concurso público da Polícia Civil para o cargo de Delegado.

Além do gabarito, a publicação traz a pontuação de todos os candidatos que realizaram a prova escrita objetiva no dia 20 de agosto e a relação com 586 candidatos aprovados que passarão para a próxima fase do certame. De acordo com o titular da pasta, Carlos Alberto de Assis, apenas quatro questões foram anuladas. Foram protocolizados 2489 pedidos de recurso, sendo 1892 deferidos e 597 recursos indeferidos.

Também consta na publicação a relação de candidatos que se autodeclararam negros no ato da inscrição, optando por concorrer às vagas reservadas, para entrevista que será realizada na terça-feira (19), no período matutino, na Escola Penitenciária de Mato Grosso do Sul (Espen), localizada na rua Pernambuco, 1512, Vila Célia. O fechamento dos portões será pontualmente às 9h.

Concurso

Considerado o maior certame da história de Mato Grosso do Sul, o concurso da Polícia Civil recebeu 38262 inscrições, e oferece 210 vagas, das quais, 100 vagas para o cargo de Investigador de Polícia Judiciária, 80 para o cargo de escrivão de Polícia Judiciária e 30 vagas para Delegado de Polícia.

As provas para o cargo de Agente de Polícia Judiciária, nas funções de Escrivão e Investigador, serão realizadas no domingo (17), nos horários das 7h e 15h (respectivamente) em Campo Grande, Dourados e Paranaíba.

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