Detran abre inscrições para curso de Instrutor Especializado

O Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS) oferece 30 vagas para o Curso de Instrutor Especializado em Transporte Escolar, que será realizado em Campo Grande. Após a conclusão do curso de 40 horas/aula, com o devido aproveitamento, o instrutor estará apto a ministrar aulas de capacitação para condutores de transporte escolar.

As disciplinas abordadas no curso serão: direção defensiva aplicada, legislação aplicada ao transporte escolar (nacional, estadual e municipal), relações interpessoais e responsabilidade da empresa e do condutor. O curso será realizado do dia 23 de outubro a 1º de novembro, no período noturno, no bloco 19, que está localizado na sede do Detran-MS – Rodovia MS 080, km 10, saída para Rochedo.

Ficou interessado? O prazo para se inscrever é até o dia 18 de outubro. Para obter outras informações ou realizar a inscrição, acesse o site do Detran-MS.