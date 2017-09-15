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Aeroporto de Bonito terá mais dois voos semanais a partir de dezembro

A ampliação do número de voos, de quatro para seis, reflete não apenas a crescente demanda de passageiros

Renan Nucci

Publicado em 15/09/2017 às 15:39

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Melhor destino de ecoturismo do Brasil há 14 anos, Bonito terá mais dois voos semanais da Azul Linhas Aéreas, a partir de dezembro, quando começa a alta temporada do turismo na região da Serra da Bodoquena. O pedido de autorização encaminhado pela empresa à Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) foi ratificado pelo Governo do Estado, que administra o aeroporto de Bonito.

A ampliação do número de voos, de quatro para seis, reflete não apenas a crescente demanda de passageiros. A ampla reestruturação do aeródromo local, a partir de setembro do ano passado, quando o Estado, por meio da Superintendência Viária, interviu administrativamente para manter seu funcionamento dentro das normas exigidas pela Anac, garantiu mais segurança e sua homologação para operação de jatos 190 e 195.

A Azul Linhas Aéreas, que opera entre o aeroporto de Viracopos (Campinas,SP) e Bonito às quartas e sextas-feiras e aos domingos, confirmou, por meio de sua assessoria de imprensa, dois voos extras também diretos a partir de 21 de dezembro a 3 de fevereiro de 2018, às quintas-feiras e sábado. A Gol Aéreas também tem Bonito na sua rota, com um voo fretado aos sábados.

Novos horários

Para o presidente do Bonito Convention & Visitors Bureau (Bonito CVB), Rodrigo Coinete, a ampliação dos voos nesse período de retração econômica com reflexos diretos no fluxo turístico “é a melhor notícia que poderíamos receber”, citando que o impacto positivo é o fortalecimento da captação de eventos na baixa temporada. “O aeroporto operando plenamente também é fundamental”, disse.


Atualmente, a Azul opera Viracopos-Bonito com três frequências semanais, com chegada no destino turístico às 13h e retorno asa 13h30. Os próximos voos terão horários diferenciados: na quinta-feira, a aeronave sairá às 8h15 de Campinas, com chegada em Bonito às 9h, com retorno às 9h30. Aos sábados, a Azul pousa às 15h30 em Bonito, decolando a Viracopos às 16h. O movimento médio do aeroporto é de 120 passageiros.

Divisor de águas

A confirmação dos novos voos repercutiu em Bonito e região e será “um divisor de águas” para o turismo e a cadeia produtiva do município, na avaliação do secretário municipal de Turismo, Augusto Barbosa Mariano. “O nosso sonho sempre foi ter voos diretos, pois o acesso e a logística facilitam a captação de eventos e um fluxo mais regular de visitantesa. “Na realidade, movimenta toda a cidade”, aponta.

Augusto acrescentou que os novos voos permitem ao turista uma programação e planejamento melhor e seguro de suas férias com a viagem de seus sonhos. “Quanto mais voos conectados com um grande centro, como São Paulo, você terá melhores preços e um fluxo mais constante de visitantes, principalmente na alta temporada”, disse, projetando mais 10 mil turistas/ano e R$ 10 milhões injetados na economia local.

Parceria do Estado

Para viabilizar o transporte aéreo, segundo o secretário, foi fundamental a parceira e incentivos, destacando o apoio do Governo do Estado na reestruturação do aeroporto e negociação com as companhias. “Não haveria voos se não existisse essa parceria”, ressaltou. “Hoje temos um aeroporto operando a pleno”, completou, citando a melhoria da estrutura do Corpo de Bombeiros para permitir operação de jatos de médio porte.”


Após a intervenção administrativa do Estado no aeroporto, efetivada no início deste ano, uma série de investimentos vem sendo realizada para melhorar a estrutura aeroportuária e garantir a segurança dos passageiros. Somado aos investimentos já feitos, o aeroporto deve receber em breve R$ 5,5 milhões, sendo R$ 1,6 milhão do Governo do Estado e R$ 3,9 milhões da Secretaria de Aviação Civil da Presidência da República (SAC).

“Além de realizarmos os serviços emergenciais após a intervenção, buscamos outras soluções para a pista e estamos aguardando a liberação emergencial desse recurso pela Secretaria de Aviação Civil.  Já elaborando o projeto das novas adequações da pista e ampliações da estrutura operacional”, contou o superintendente viário da Seinfra, Fabrício Alves Correa, confirmando o pedido de autorização da Azul para operar mais dois voos .

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