Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 05:00

Buscar

Últimas notícias
X

CAPITAL

Pai e filho sobrevivem, mas mãe morre carbonizada em colisão na BR-163

Vítimas estão internadas na Santa Casa com queimaduras de 2º e 3º grau

Daniele Valentin

Publicado em 16/09/2017 às 16:00

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Dois sobreviventes do acidente na BR-163 próximo a Anhanduí, nesta sexta-feira (15), estão internados na Santa Casa de Campo Grande. Feridos são pai e filho, tiveram os nomes preservados, e sofreram queimaduras de 2º e 3º grau pelo corpo. Na colisão traseira, que envolveu veículo Gol Ls e uma Nissan Frontier, Anete Martins da Costa de 59 anos e Marly Santos de 50 anos morreram carbonizadas.

O delegado Thiago Macedo plantonista da Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), da Vila Piratininga, onde o boletim de ocorrência foi registrado, não revelou detalhes do acidente ou dinâmica da colisão. A PRF (Polícia Rodoviária Federal) também não informou detalhes, mas divulgou que se trata de uma colisão traseira, que envolveu um Gol LS e um Nissan Frontier, ambos com placas de Campo Grande.

Além de pai e filho, um homem de 53 anos, apontado como autor do acidente, também se feriu. Anete morreu no local do acidentes. Marly chegou a ser socorrida à Santa Casa de Campo Grande, mas não resistiu aos ferimentos.

Dois acidentes seguidos

Foram cerca de seis horas de intervalo de um acidente para o outro. O primeiro ocorreu às 14h de ontem. A colisão aconteceu no km 374 da BR-163, em Nova Alvorada do Sul, envolveu três veículos de passeio, deixou duas pessoas feridas e matou um motorista de 45 anos.

A segunda colisão ocorreu por volta das 20h no km 428 da mesma rodovia, em Campo Grande, cerca de 6km antes do distrito de Anhanduí. A Polícia Civil e a PRF não divulgaram detalhes do acidente, mas o impacto envolveu um Gol LS e um Nissan Frontier, ambos com placas de Campo Grande.

Pai e filho de 26 e 68 anos estão entre feridos, além de um homem de 53 anos apontado como responsável pelo acidente. Em princípio, uma mulher morreu no local, e outros dois no hospital.

 

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Paralisação

TST determina que Correios mantenham 80% do efetivo na greve

Luto

Morre jovem que mobilizou redes sociais após queda de caminhonete em MS

Loterias

Aposta de Aquidauana fatura mais de R$ 860,00 na Mega-Sena

Prêmio corresponde ao valor mínimo pago para quem fez a quadra no sorteio deste domingo; faixa principal voltou a acumular

Luto

Morre tenente Jarbas Dias Ferreira, veterano da FEB, aos 104 anos

Publicidade

Loterias

Duas apostas de MS faturam quase R$ 46 mil na quina da Mega-Sena

ÚLTIMAS

Falece Jorge de Barros Oliveira, artista e referência cultural do MS

DESPEDIDA

Falece Jorge de Barros Oliveira, artista e referência cultural do MS

Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
Falece Maria Aparecida Eustáquio de Arruda, aos 92 anos

DESPEDIDA

Falece Maria Aparecida Eustáquio de Arruda, aos 92 anos

O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo