Pai e filho sobrevivem, mas mãe morre carbonizada em colisão na BR-163

Dois sobreviventes do acidente na BR-163 próximo a Anhanduí, nesta sexta-feira (15), estão internados na Santa Casa de Campo Grande. Feridos são pai e filho, tiveram os nomes preservados, e sofreram queimaduras de 2º e 3º grau pelo corpo. Na colisão traseira, que envolveu veículo Gol Ls e uma Nissan Frontier, Anete Martins da Costa de 59 anos e Marly Santos de 50 anos morreram carbonizadas.

O delegado Thiago Macedo plantonista da Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), da Vila Piratininga, onde o boletim de ocorrência foi registrado, não revelou detalhes do acidente ou dinâmica da colisão. A PRF (Polícia Rodoviária Federal) também não informou detalhes, mas divulgou que se trata de uma colisão traseira, que envolveu um Gol LS e um Nissan Frontier, ambos com placas de Campo Grande.



Além de pai e filho, um homem de 53 anos, apontado como autor do acidente, também se feriu. Anete morreu no local do acidentes. Marly chegou a ser socorrida à Santa Casa de Campo Grande, mas não resistiu aos ferimentos.



Dois acidentes seguidos



Foram cerca de seis horas de intervalo de um acidente para o outro. O primeiro ocorreu às 14h de ontem. A colisão aconteceu no km 374 da BR-163, em Nova Alvorada do Sul, envolveu três veículos de passeio, deixou duas pessoas feridas e matou um motorista de 45 anos.



A segunda colisão ocorreu por volta das 20h no km 428 da mesma rodovia, em Campo Grande, cerca de 6km antes do distrito de Anhanduí. A Polícia Civil e a PRF não divulgaram detalhes do acidente, mas o impacto envolveu um Gol LS e um Nissan Frontier, ambos com placas de Campo Grande.



Pai e filho de 26 e 68 anos estão entre feridos, além de um homem de 53 anos apontado como responsável pelo acidente. Em princípio, uma mulher morreu no local, e outros dois no hospital.