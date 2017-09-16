Sábado amanhece nublado, mas temperatura não deve cair, diz Inmet

A manhã deste sábado (16) começou nublada, mas as temperaturas não devem cair conforme previsão do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). A máxima prevista é de 33°C para Aquidauana e Anastácio.

Ainda não há previsão de chuva e alerta do Instituto orienta que população beba muita água devido à baixa umidade do ar.

O dia seguirá claro, mas entre nuvens.