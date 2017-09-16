Sábado amanhece nublado, mas temperatura não deve cair, diz Inmet

Previsão do tempo
Temperatura máxima prevista é de 33°C
A manhã deste sábado (16) começou nublada, mas as temperaturas não devem cair conforme previsão do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). A máxima prevista é de 33°C para Aquidauana e Anastácio.
Ainda não há previsão de chuva e alerta do Instituto orienta que população beba muita água devido à baixa umidade do ar.
O dia seguirá claro, mas entre nuvens.
Loterias
Prêmio corresponde ao valor mínimo pago para quem fez a quadra no sorteio deste domingo; faixa principal voltou a acumular
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS