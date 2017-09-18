Segunda-feira começa nublada, mas máxima pode ultrapassar 35°C

A segunda-feira (18) amanheceu parcialmente nublada com a temperatura marcando 21°C. Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), não há previsão de chuva e a máxima deve chegar aos 35°C.



As temperaturas se repetem em Anastácio e nas duas cidades deve haver névoa seca no período da tarde.



Uma massa de ar seco atua em todo Estado, com índices de umidade baixos, generalizando os riscos de incêndio e problemas respiratórios, de acordo com os meteorologistas do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).



A umidade relativa do ar fica entre 90% e 18%. Não há previsão de chuva significativa até o fim desta semana.



Em Campo Grande o dia será de tempo claro e névoa seca. Em Campo Grande, temperatura entre 17°C e 33°C. A umidade relativa do ar fica entre 30% e 80%.