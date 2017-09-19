Inmet prevê máxima de 38°C, mas sensação deve passar de 40°C nesta terça-feira

Previsão do tempo
Ainda não há previsão de chuva
A semana começou ontem, mas a previsão garante esta terça-feira (18) será o dia mais quente. A máxima prevista pelo Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) prevê máxima de 38°C, mas sensação térmica deve ultrapassar os 40°C em Aquidauana. A mínima deve ser de 21°C. Ainda não há previsão de chuva.
Em Anastácio, Dois Irmãos do Buriti, Miranda e Bodoquena, as temperaturas se repetem e incluem névoa seca no período da tarde.
Na Capital, as temperaturas iniciam na casa dos 20°C, mas a máxima pode chegar aos 33°C. Também não há previsão de chuva.
Loterias
Prêmio corresponde ao valor mínimo pago para quem fez a quadra no sorteio deste domingo; faixa principal voltou a acumular
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS