Morre o ex-Procurador-Geral de Justiça do MPMS Fadel Tajher Iunes

Faleceu, na madrugada desta terça-feira (19), o Procurador de Justiça aposentado Fadel Tajher Iunes aos 82 anos. Conhecido por ser um forte articulador da Maçonaria estadual e também brasileira, Fadel, atualmente, era membro da Academia Maçônica de Letras. Nascido em Corumbá, Fadel Tajher Iunes deixa quatro filhos, nove netos, três noras, e viúva Kaly Terezinha Iunes.

Na Sessão do Conselho Superior do MPMS desta manhã (19), o Procurador-Geral de Justiça Paulo Cezar dos Passos se pronunciou sobre o falecimento do ex-Procurador-Geral. “É com profundo pesar que comunicamos o falecimento do ex-Procurador-Geral Fadel Iunes, que por duas vezes foi Procurador-Geral de Justiça, Corregedor-Geral do MP, Procurador-Geral Adjunto, e acho que todos que conviveram com ele, concordam que marcou uma época no Ministério Público de Mato Grosso do Sul. Desejamos que sua alma descanse em paz e que seus familiares sejam confortados nesse momento de dor”.

O Procurador de Justiça e Corregedor-Geral do MPMS, Marcos Antonio Martins Sottoriva, também se manifestou sobre o falecimento do ex-Procurador-Geral e ressaltou sua importância para o Ministério Público Estadual. “Ele foi um baluarte dessa Instituição, começando até por esse próprio prédio, que não podemos esquecer que foi uma conquista dele”.

O Procurador-Geral de Justiça Paulo Cezar dos Passos também decretou luto oficial. O velório está sendo realizado no Palácio Maçônico do Grande Oriente do Brasil, situado na Rua São Félix nº 789, em Campo Grande. O enterro será no Cemitério Parque das Primaveras, na Av. Sen. Filinto Müler, 2211 - Jardim Parati, às 16hs.

Trajetória

Quando houve a divisão do Estado, apenas onze Procuradores de Justiça faziam parte do quadro do Ministério Público Estadual, entre eles estava Fadel Tajher Iunes. O Procurador de Justiça aposentado Fadel foi nomeado para o cargo de Procurador-Geral de Justiça em abril de 1994 em substituição ao Procurador-Geral de Justiça Ovídio Pereira, e foi reeleito em 1996 como Procurador-Geral de Justiça.

Fadel Tajher Iunes foi também Procurador-Geral Adjunto e Corregedor-Geral do MPMS. Marcou época na Instituição, pois ajudou a modernizar o Ministério Público de Mato Grosso do Sul.