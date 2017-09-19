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Morre oficial soviético que salvou o mundo de uma guerra nuclear em 1983

Não fosse a atuação do oficial, poderia ter havido uma guerra nuclear entre as duas principais potências mundiais da época

Renan Nucci

Publicado em 19/09/2017 às 15:40

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Stanislav Petrov, o oficial que evitou em 1983 uma guerra nuclear entre a União Soviética e os Estados Unidos, morreu aos 77 anos em sua casa nos arredores de Moscou. "Sim, ele morreu em maio", confirmou Dmitri Petrov, filho do militar, à imprensa local nesta terça-feira 919).

A morte, que não tinha sido divulgada até então pela família de Stanislav Petrov, só foi revelada depois de um cineasta alemão ter ligado para o militar no início de setembro para parabenizá-lo pelo aniversário.
O histórico incidente do qual Petrov foi protagonista ocorreu numa noite de setembro de 1983, perto de Moscou. Não fosse a atuação do oficial, poderia ter havido uma guerra nuclear entre as duas principais potências mundiais da época.

Petrov, na época um tenente-coronel de 44 anos, estava de guarda em um centro de comando do sistema de alerta de ataques com mísseis da defesa aérea russa, quando os equipamentos elétricos deram um falso aviso de lançamento de foguetes intercontinentais dos EUA contra alvos soviéticos.

No entanto, o oficial não confiou nos equipamentos. Após checar os dados, conseguiu encontrar o erro e desativar a tempo o sistema de alerta de ataque nuclear. Sua rápida reação de revisar os equipamentos evitou uma hecatombe nuclear.

Apesar de a URSS ter sido classificada como o "Império do Mal" pelo então presidente americano, Donald Reagan, Petrov se negou a acreditar que a III Guerra Mundial estava começando. Ele, que recebeu meses depois uma das principais honrarias do Exército da União Soviética, nunca contou nada a sua família sobre o episódio e jamais se considerou um herói, afirmava que simplesmente tinha feito seu trabalho.

A proeza se manteve em segredo até a queda do regime, em 1991, e a história de Petrov é contatada num documentário que estreou em 2014.

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