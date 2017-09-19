MPF pede investigação sobre ameaça de lideranças indígenas em Maracaju

Geral
Informações privilegiadas estariam sendo vendidas
Foi requisitada pelo MPF (Ministério Público Federal) de Dourados a abertura de inquérito por parte da PF (Polícia Federal) para investigar ameaças a membros de uma família indígena que vive em Maracaju. O pedido foi feito na sexta-feira (15) da semana passada.
As ameaças são direcionadas a família indígena Turiba, que vivem na aldeia Sucury’i. Segundo o ofício enviado da Funai (Fundação Nacional do Índio) para o MPF, informações privilegiadas estariam sendo vendidas para fazendeiros da região para que membros da família fossem atacados ou assassinados.
O relato ainda explica que a situação teria se agravado em agosto, quando membros dos Turiba promoveram atos durante o julgamento do STF (Supremo Tribunal Federal) sobre o marco temporal. Devido aos fatos apresentados, o MPF pediu a abertura de inquérito para ouvir os envolvidos e apurar os fatos.
Loterias
Prêmio corresponde ao valor mínimo pago para quem fez a quadra no sorteio deste domingo; faixa principal voltou a acumular
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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