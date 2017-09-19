Obra de esgoto deve liberar Rua dos Ferroviários ainda ainda nesta terça-feira

Melhorias
Em princípio, um cano entupido seria a causa dos trabalhos
A Rua dos Ferroviários, no Bairro Alto, na altura da Igreja Congregação Cristã do Brasil deve ser liberada até o fim desta manhã (19).
Ontem, as obras na tubulação de esgoto fecharam o trecho da via durante todo o dia.
Em princípio, um cano entupido seria a causa dos trabalhos.
Loterias
Prêmio corresponde ao valor mínimo pago para quem fez a quadra no sorteio deste domingo; faixa principal voltou a acumular
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS