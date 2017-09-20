Morre aos 90 anos, Boaventura Neves Barbosa, pai do presidente do TCE-MS

Em Campo Grande
A família Neves Barbosa informou na noite de ontem, segunda-feira (19) sobre a morte do patriarca Boaventura Neves Barbosa aos 90 anos, que estava internado na Santa Casa de Campo Grande. As causas não foram divulgadas.
Walter Neves, um dos filhos, comunicou que o falecimento ocorreu por volta das 20h. “Comunico com muita tristeza a todos meus amigos o falecimento do meu querido pai Boaventura Neves Barbosa, ocorrido hoje às 20h na Santa Casa em Campo Grande”.
“Família Neves Barbosa está em luto, o patriarca de nossa família, meu amado pai, meu melhor amigo, Sr.Boaventura Neves Barbosa partiu para estar com o Senhor. Foram 90 anos muito bem vividos. Agora ficam as saudades e os ensinamentos desse grande homem. Te amamos pai. Sabemos que incomparavelmente melhor é estar com o Senhor... LUTO ETERNO”, comunicou Vanildo Neves.
Boaventura também era de pai do presidente do TCE-MS (Tribunal de Contas) conselheiro Waldir Neves, que foi reeleito em 2016 e presidirá o órgão durante o biênio 2017/18.
O velório ocorre no Cemitério Memorial Park e o sepultamento está previsto para às 15h30, em Campo Grande.
Loterias
Prêmio corresponde ao valor mínimo pago para quem fez a quadra no sorteio deste domingo; faixa principal voltou a acumular
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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