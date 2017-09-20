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Morre aos 90 anos, Boaventura Neves Barbosa, pai do presidente do TCE-MS

Daniele Valentin

Publicado em 20/09/2017 às 08:30

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A família Neves Barbosa informou na noite de ontem, segunda-feira (19) sobre a morte do patriarca Boaventura Neves Barbosa aos 90 anos, que estava internado na Santa Casa de Campo Grande. As causas não foram divulgadas.

Walter Neves, um dos filhos, comunicou que o falecimento ocorreu por volta das 20h. “Comunico com muita tristeza a todos meus amigos o falecimento do meu querido pai Boaventura Neves Barbosa, ocorrido hoje às 20h na Santa Casa em Campo Grande”.

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“Família Neves Barbosa está em luto, o patriarca de nossa família, meu amado pai, meu melhor amigo, Sr.Boaventura Neves Barbosa partiu para estar com o Senhor. Foram 90 anos muito bem vividos. Agora ficam as saudades e os ensinamentos desse grande homem. Te amamos pai. Sabemos que incomparavelmente melhor é estar com o Senhor... LUTO ETERNO”, comunicou Vanildo Neves.

Boaventura também era de pai do presidente do TCE-MS (Tribunal de Contas) conselheiro Waldir Neves, que foi reeleito em 2016 e presidirá o órgão durante o biênio 2017/18.

O velório ocorre no Cemitério Memorial Park e o sepultamento está previsto para às 15h30, em Campo Grande.

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