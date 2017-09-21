Casa de Apoio ao Cidadão Corumbaense será implantada na Capital

Está em fase de contratação o projeto para implantação da Casa de Apoio ao Cidadão Corumbaense na Capital sul-mato-grossense. A intenção é instalar núcleo administrativo do Município em Campo Grande para coordenar processos, conjuntamente com a central de regulação, dos pacientes que realizam tratamento fora de domicílio. Tem como finalidade ainda contribuir com a humanização do atendimento, cooperando com os pacientes, acompanhando agendamento de consultas e/ou retorno do atendimento. O público-alvo da casa são pessoas em acompanhamento médico, usuários do SUS, de qualquer faixa etária e que realizam tratamento fora de domicílio. Vai favorecer aproximadamente 220 pessoas por semana, entre pacientes e acompanhantes.



“É muito difícil para a pessoa que já está debilitada e em processo de tratamento médico ou que precisa realizar exames clínicos chegar à Capital e não encontrar o acolhimento que tanto gostaria de ter. Cabe a nós oferecer o conforto necessário a esses pacientes e fiscalizar melhor o atendimento realizado na Capital. A implantação da Casa faz parte desse processo de resgate da saúde pública corumbaense, melhorando e ampliando o atendimento à nossa população”, afirmou o prefeito Ruiter Cunha de Oliveira.



O processo de implantação da Casa está sendo realizado pela Prefeitura de Corumbá, por meio da Secretaria Municipal de Governo. “O Poder Público não pode se mostrar indiferente ao problema de saúde da população. Até o momento, esses pacientes de Corumbá estão sendo assistidos em uma pousada na Capital que atende à maioria dos municípios do interior. É necessário a implementação de um serviço de apoio e fiscalização dos serviços prestados a esses cidadãos, algo que vai contribuir para melhoria na qualidade do atendimento e proporcionar atenção maior no encaminhamento aos hospitais e clínicas”, afirmou Cássio Augusto da Costa Marques, secretário municipal de Governo.



A Casa terá funcionamento das 07h às 11 horas e das 13h às 17 horas. A equipe de funcionários contará com um coordenador, um motorista, uma técnica de enfermagem e mais quatro técnicos. Para implantação do novo local, será necessária aquisição de todos os materiais necessários para o seu bom funcionamento, como utensílios de cozinha e limpeza, móveis e eletrodomésticos, além de móveis de escritório e equipamentos de informática. Gastos com alimentação também estão previstos.



Atualmente, é disponibilizado em Corumbá, de domingo a quinta-feira, ônibus com 44 lugares para o translado até Campo Grande de pessoas que necessitem de atendimento médico especializado como: oncologia, oftalmologia, ressonância magnética, ortopedia, reumatologia, otorrinolaringologista, além do transporte de pacientes para serem atendidos na Fundação para o Estudo e Tratamento das Deformidades Cranio-Faciais (Funcraf) uma vez por mês, entre outros, serviços e tratamentos não contemplados no município.



Os custos com aquisição de materiais permanentes e manutenção anual da Casa está calculado em R$ 311.393,54. Os recursos serão provenientes do Fundo Municipal de Investimento Social (FMIS). Desse valor, R$ 40.980,00 é referente a um carro que vai ficar à disposição da Casa, tipo passeio, capacidade para cinco pessoas. Os custos com materiais permanentes será de R$ 70.221,88. O restante corresponde ao valor anual da manutenção e aluguel, ou seja, o custo médio da Casa ao ano será de R$ 200.191,66 (materiais de limpeza, higiene e copa; manutenção terceirizada da limpeza; kit de lanche para 55 pessoas; provisão do valor do aluguel anual do imóvel com demais encargos).