Nos dias 4 e 5 de outubro, PRF leiloa 431 veículos apreendidos

A Polícia Rodoviária Federal em Mato Grosso do Sul leiloa nos próximos dias 4 e 5 de outubro 431 veículos retidos, removidos, recolhidos e/ou abandonados ao longo das rodovias federais de Mato Grosso do Sul, em situação de circulação ou sucata.

Os recebimentos de propostas para veículos em situação de conservado, com direito a circulação, o leilão será realizado nas modalidades "presencial" e "online" simultaneamente, a partir das 09h dos dias 04 e 05 de outubro de 2017, sendo que a sessão pública será realizada nas dependências do auditório do Hotel Concord, situado na Avenida Calógeras, 1.624, Centro, Campo Grande – MS, com sessão online simultânea a partir das 09h no site www.canaldeleiloes.com.

Para os lotes classificados como SUCATA, servível ou inservível, o leilão será realizado nas modalidades "presencial" e "online" simultaneamente, a partir das 09h do dia 24 de outubro de 2017, sendo que a sessão pública será realizada nas dependências do auditório do Canal de Leilões, Rua Antônio Maria Coelho, 1.149, Centro, Campo Grande, com sessão online simultânea a partir das 09h00min através do sitio eletrônico www.canaldeleiloes.com.

A visitação pública dos lotes de veículos que serão leiloados serão nos dias 25, 26, 27, 28 e 29 de setembro de 2017, no horário das 08h às 11h e das 14h as 17h. É permitida, exclusivamente, avaliação visual dos lotes sendo vedado o seu manuseio, experimentação, retirada/substituição de peças, etc.

As fotos divulgadas no portal www.canaldeleiloes.com são meramente ilustrativas, não servindo de parâmetro para demonstrar o estado real dos bens.