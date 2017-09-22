Motorista morre em rodovia ao invadir pista e bater de frente com carreta

Morreu na noite desta quinta-feira (21), na BR-163, em São Gabriel do Oeste, um motorista, de 36 anos, Valmir Pinheiro da Silva. Ele teria invadido a pista contrária.

Informações são de que Valmir conduzia um veículo Volkswagen Gol teria invadido a pista contrária e colidido frontalmente contra uma carreta Scania. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) chegou a ser acionado.

Foi tentado a reanimação de Valmir, mas ele acabou morrendo no local. Não há informações sobre o que poderia ter causado o acidente, segundo o site Edição de Notícias.