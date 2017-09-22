Motorista morre em rodovia ao invadir pista e bater de frente com carreta

BR-163
Morreu na noite desta quinta-feira (21), na BR-163, em São Gabriel do Oeste, um motorista, de 36 anos, Valmir Pinheiro da Silva. Ele teria invadido a pista contrária.
Informações são de que Valmir conduzia um veículo Volkswagen Gol teria invadido a pista contrária e colidido frontalmente contra uma carreta Scania. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) chegou a ser acionado.
Foi tentado a reanimação de Valmir, mas ele acabou morrendo no local. Não há informações sobre o que poderia ter causado o acidente, segundo o site Edição de Notícias.
Loterias
Prêmio corresponde ao valor mínimo pago para quem fez a quadra no sorteio deste domingo; faixa principal voltou a acumular
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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