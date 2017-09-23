Produtor rural morre após bater veículo em árvore na BR-267

O produtor rural Hamilton Lessa Coelho, 69 anos, morreu depois de se envolver em um acidente na noite desta quinta-feira (21), por volta das 20h, no quilômetro 670, da rodovia BR-267, em frente a fazenda “Anay”, em Porto Murtinho – a 431 quilômetros de Campo Grande.

As primeiras informações são de que, o produtor conduzia uma caminhonete e perdeu o controle da direção após bater em um tamanduá.

O veículo bateu em uma árvore e ficou completamente destruído. A vítima ficou presa entre as ferragens e o Corpo de Bombeiros chegou a ser chamado, porém Hamilton não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.

A reportagem entrou em contato com a PRF (Polícia Rodoviária Federal), que confirmou a morte, no entanto, como ainda estava em atendimento não forneceu mais detalhes sobre o acidente.