Domingo terá sol forte, calor de 39ºC e chance de chuva isolada

O domingo em Campo Grande amanheceu com céu aberto, mas previsão é de tempo nublado com possibilidade de chuva em áreas isoladas no período da tarde. Névoa seca e baixa umidade relativa do ar irão predominar na maioria das cidades de Mato Grosso do Sul, com exceção do Pantanal. A temperatura máxima deve ficar na casa dos 39ºC no Estado, de acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

Na Capital, o dia será parcialmente nublado com possibilidade de chuva em áreas isoladas. Temperatura máxima em torno dos 35ºC e umidade relativa do ar mínima em 30%. Em Dourados e Ponta Porã, os termômetros vão registrar máxima de 35ºC, Três Lagoas e Paranaíba 37ºC, Porto Murtinho, Corumbá, Aquidauana, Sonora, Sidrolândia e São Gabriel do Oeste 39ºC.

Conforme o instituto, há possibilidade de pancadas de chuva isolada à tarde devido a uma frente fria que se desloca para o oceano e forma um canal de umidade no sul do Estado. As condições de muitas nuvens e possibilidade de chuva isolada continuam nesta segunda (25). Na terça-feira (26), as pancadas de chuva estarão no norte do Estado e no Pantanal. Já nas outras cidades, tempo seco e baixa umidade relativa do ar à tarde. Na quarta-feira (27), as pancadas de chuva devem ocorrem em grande área de MS.