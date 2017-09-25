Chegada da primavera prevê chuva para todo o MS, diz Inmet

A primavera começou na última sexta-feira (22) e com ela a previsão de chuva depois de um longo período de estiagem. Já foram registradas pancadas de chuva em algumas cidades, mas nenhuma de grande extensão.

Para esta segunda-feira (25), o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) prevê algumas pancadas isoladas, mas predominam

nuvens altas. O tempo segue quente e seco, com baixa umidade do ar, em grande área do estado. As temperaturas previstas ficam em os 22°C e 38°C conforme o instituto.

Na terça ainda há possibilidade de pancadas isoladas de chuva no final do período, mas ocorre névoa seca e baixa umidade do ar à tarde, em grande área do estado.

Na quarta-feira há possibilidade de chuva isolada no noroeste, mas o tempo estará seco e a tarde a umidade do ar estará baixa nas demais áreas do estado.

Na quinta-feira o tempo estará nublado com pancadas isoladas de chuva com trovoadas no oeste, nas demais áreas do estado a possibilidade de chuva é pequena, com umidade do ar baixa.