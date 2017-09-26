Previsão de chuva vai embora e máxima deve chegar aos 38°C

Geral
A previsão de pancadas de chuva isoladas em Aquidauana se distanciou e segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) a máxima para esta terça-feira (26) é de 38°C.
Segundo o Instituto, o dia segue parcialmente nublado, porém abafado com a umidade relativa do ar abaixo da média. A previsão se repete para a cidade de Anastácio.
Loterias
Prêmio corresponde ao valor mínimo pago para quem fez a quadra no sorteio deste domingo; faixa principal voltou a acumular
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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