Carro de guarda municipal bate em poste e 2 pessoas morrem carbonizadas

Duas pessoas morreram carbonizadas após o carro que ocupavam bater em um poste de energia elétrica, na madrugada desta quarta-feira (27), no cruzamento da Avenida Mato Grosso com a Rua Rui Barbosa, na região central de Campo Grande. O carro é de propriedade do guarda municipal, Anderson Lira Ramos, mas não há confirmação se ele é uma das vítimas.

De acordo com a BTran (Batalhão de Polícia Militar de Trânsito), antes de chegar no poste há marca de frenagem bem longa, mais ou menos de 57 metros, uma evidência de que o condutor estava em alta velocidade.

Conforme informações da polícia de trânsito, duas pessoas seguiam em um veículo Honda City, de cor cinza, quando o motorista perdeu o controle da direção e atingiu a estrutura de cimento.

Por causa da batida, o veículo pegou fogo. O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas os ocupantes não conseguiram sair a tempo e morreram carbonizados. Segundo a Polícia de Trânsito, ainda não há informação sobre a identidade das vítimas.

O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) do Centro. Nas últimas 24 horas, das 6h de ontem às 6h de hoje, foram registrados 20 acidentes no trânsito da Capital, sendo 12 com vítimas e duas mortes.