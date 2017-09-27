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Sidrolândia

Condutor perde controle de direção, carro sai da pista e fere cinco pessoas

Uma passageira teve fratura no rosto

Daniele Valentin

Publicado em 27/09/2017 às 07:15

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Cinco pessoas, entre elas uma criança, ficaram feridas em um acidente, após o condutor do carro perder o controle de direção e sair da pista, na BR-160, no distrito de Quebra Coco, em Sidrolândia.

Segundo informações do site Sidrolândia News, as vítimas estavam em um Fiat Palio, quando o condutor que não teve o nome divulgado, perdeu o controle de direção, saiu da pista e bateu em um barranco.

Com a colisão, a passageira Regina França Lopes sofreu uma fratura na face e foi encaminhada para Campo Grande em estado grave.

Uma criança que não teve a idade divulgada, teve uma fratura na perna. As outras três pessoas tiveram ferimentos leves e foram atendidas no hospital municipal.

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