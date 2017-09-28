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Carro em alta velocidade atropela filhote de macaco-prego em Campo Grande

Daniele Valentin

Publicado em 28/09/2017 às 11:15

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Um macaco morreu ao ser atropelado por um carro em alta velocidade, na tarde de ontem (27), na avenida Gury Marques, em Campo Grande. O leitor Vagner Faria de 33 anos passava pelo local, testemunhou o ocorrido e relatou o caso.

De acordo com Faria, os animais estavam em grupo, aproximadamente uns 6 macacos e foram atravessar a avenida. "O carro estava em alta velocidade, não deu tempo de evitar, a pessoa que atropelou nem se quer parou para ajudar, bateu e foi embora" lamenta.

Vagner conta que tentou ajudar o animal, levando ele para o acostamento, mas duas horas depois o macaco morreu. "Coloquei ele no cantinho, e comecei a ligar atrás de socorro, durantes duas horas ele ficou ali vivo, a polícia ambiental falava que estava atendendo outras ocorrências e não havia como ir até lá no momento", diz.

A assessoria de imprensa da PMA informou que apenas uma viatura faz esse trabalho em Campo Grande e por isso nem sempre é possível atender. A orientação da Corporação é que a pessoa faça exatamente o que o leitor fez: colocar o bicho em um lugar que não implique em risco para o trânsito e acionar a Corporação, ou até os bombeiros. No caso de bichos já mortos, quem recolhe a carcaça é a Solurb, empresa responsável pelo serviço de saneamento em Campo Grande.

A PMA diz que a ligação pode ser feita para a Corporação, que aciona a Solurb. O telefone é o 3357-1500.

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