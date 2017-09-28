Desaparecido há dois dias, corpo de homem é encontrado boiando em rio

O corpo do homem encontrado boiando no Rio Paraguai nesta terça-feira (26), em Corumbá- distante 444 quilômetros de Campo Grande- foi reconhecido por familiares como sendo de Valter da Silva Moraes, de 51 anos.

Pescador que passava pela região encontrou o corpo e acionou o Corpo de Bombeiros. Não foi encontrada marcas de violência no corpo que foi encontrado com a calças abaixadas e vestindo uma camisa.

Familiares ficaram sabendo do corpo encontrado e foram fazer o reconhecimento, já que procuravam por Valter desde domingo (24), quando saiu para ir ao médico e não voltou mais. A provável causa para a morte de Valter seria afogamento, segundo o site Folha Ms.