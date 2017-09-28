Desaparecido há dois dias, corpo de homem é encontrado boiando em rio

Encontrado
Familiares reconheceram a vítima
O corpo do homem encontrado boiando no Rio Paraguai nesta terça-feira (26), em Corumbá- distante 444 quilômetros de Campo Grande- foi reconhecido por familiares como sendo de Valter da Silva Moraes, de 51 anos.
Pescador que passava pela região encontrou o corpo e acionou o Corpo de Bombeiros. Não foi encontrada marcas de violência no corpo que foi encontrado com a calças abaixadas e vestindo uma camisa.
Familiares ficaram sabendo do corpo encontrado e foram fazer o reconhecimento, já que procuravam por Valter desde domingo (24), quando saiu para ir ao médico e não voltou mais. A provável causa para a morte de Valter seria afogamento, segundo o site Folha Ms.
Loterias
Prêmio corresponde ao valor mínimo pago para quem fez a quadra no sorteio deste domingo; faixa principal voltou a acumular
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS