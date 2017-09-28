Filho presencia pai morrer soterrado após silo de milho estourar em fazenda

Sete Quedas
Estava fechando o registro quando estourou
Morreu nesta quarta-feira (28), na cidade de Sete Quedas, Adalgoberto Rodrigues Miranda, de 56 anos. Ele morreu soterrado após um silo de milho estourar. Filho teria visto pai morrer.
O filho da vítima disse que viu o pai morrer soterrado. Adalgoberto estava fechando o registro do silo quando as chapas de metais do silo rasgaram e o funcionário acabou soterrado. Informações são de que o silo estava no limite tolerável do estoque.
Ainda de acordo com o registro policial, a vítima trabalhava há 16 anos no local e que outras pessoas que estavam próximas ao silo também presenciaram o acidente que terminou na morte de Adalgoberto, que ficou soterrado por aproximadamente 14 horas até o seu resgate.
O silo teria sido construído há 12 anos. O caso foi registrado como morte a esclarecer. As causas do acidente são investigadas pela polícia.
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