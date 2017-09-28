Município de Dois Irmãos do Buriti vai receber R$ 395,3 mil para pavimentar rua

Investimentos
O Governo do Estado divulgou no Diário Oficial do Estado de hoje (27.9) investimentos da ordem de R$ 393.355,95 mil para pavimentação e drenagem da Rua Campo Grande, no município de Dois Irmãos do Buriti. A publicação refere-se ao resultado da licitação para execução das obras.
Ao todo serão pavimentados 2.965,75 m2 e realizados 291,33 m de galerias pluviais. A obra irá acontecer no trecho da rua Campo Grande, entre a Avenida Reginaldo Lemes da Silva e a Rua Tomas Andrade.
Loterias
Prêmio corresponde ao valor mínimo pago para quem fez a quadra no sorteio deste domingo; faixa principal voltou a acumular
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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