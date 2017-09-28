Vereador quer fazer vasectomia em capivaras

Preocupado com a 'superpopulação' de capivaras em Campo Grande, o vereador Francisco Gonçalves, do PSB, propôs a castração dos animais que habitam diversos pontos de Campo Grande. O parlamentar afirmou que as capivaras não tem predadores naturais e que a proliferação descontrolada pode trazer doenças à população, como a Febre Maculosa.

Durante a manifestação, Francisco explicou que o animal é responsável pela transmissão de diversas doenças, e entre elas a febre maculada. Segundo ele, a UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul) assiste aproximadamente 110 animais, que residem no Lago do Amor, e 335 no Parque dos Poderes.

"As capivaras trazem risco. Temos que começar a pensar em parcerias com as universidades, com a PMA (Polícia Militar Ambiental) e o CRAS (Centro de Recuperação de Animais Silvestres) para o controle da natalidade”, e sugere que o ideal seria realizar vasectomia nos animais. “Outras cidades e estados já estão tomando esta postura”, comenta.