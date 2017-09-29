Avalanche Produtora ganha destaque no mercado audiovisual

As mídias da atualidade proporcionam novas ações aos especialistas em Rádio e TV. O ramo da comunicação segue em crescente no Brasil e a demanda por conteúdos multiplataforma já é uma necessidade do mercado, que busca trazer novas tarefas para os profissionais que atuam, por exemplo, na produção de vídeos, presentes diariamente na vida das pessoas, através de smartphones, tablets, smart TVs e canais online, como meios estratégicos para conquistar a atenção do público.



Para Diogo Teixeira, sócio-diretor da Avalanche Produtora, o crescimento do número de pessoas que passaram a ter acesso a internet nos últimos anos modificou o comportamento dos usuários e as empresas/startups precisam repensar seus meios de comunicação e promover a elaboração de vídeo para muito além das meios tradicionais. “As empresas que ainda não investem em conteúdo de vídeos interativos devem se preparar, pois no futuro teremos mais vídeos do que observamos atualmente.”



Uma pesquisa recentemente elaborada pela Cisco, diz que em 2019, o vídeo online será responsável por 80% do tráfego de internet do mundo.



Pensando neste crescimento, Diogo Teixeira e seu sócio Milton Soares inauguraram em Campo Grande/MS, a Avalanche Produtora , que é especializada em produção de vídeos, áudios e fotografias.



Mesmo com pouco tempo no mercado audiovisual, e com profissionais extremamente qualificados, a empresa já é referência no estado do Mato Grosso do Sul. Entre os seus principais clientes destacam-se: Burger King, Studio Denise Macedo, Studio Avançado de Micropigmentação e Beleza Milton Soares, Neex Brasil e CLQ Móveis.



Em Campo Grande/MS a Avalanche Produtora está localizada na Rua Alagoas, 320 - Jardim dos Estados.



Site: www.avalancheprodutora.com

Telefone: (67) 99117-1649 e (67) 99193-8383