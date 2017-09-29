Chuva chega tímida e põe fim a seca de mais de 30 dias em MS

Previsão do tempo
O dia amanheceu com nublado e a previsão do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) é de pancadas de chuva e trovoadas isoladas durante todo o dia. Há previsão de chuva forte em pontos isolados. A temperaturas variam entre 25°C e 28°C.
Aviso Tempestades
Depois de sumida por mais de um mês, a chuva pode ser forte nos próximos dias. O Inmet emitiu aviso meteorológico sobre a ocorrência de tempestades em todo o Estado. O aviso terá início nesta sexta às 10h (horário do MS) com término no sábado (30) às 21h59 (horário do MS).
“Pode ocorrer, durante a passagem do evento meteorológico, risco de corte na energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores, alagamentos, incidência de raios e até possibilidade de queda de granizo”. A velocidade dos ventos poderá chegar em torno de 60 a 100 km/h.
Loterias
Prêmio corresponde ao valor mínimo pago para quem fez a quadra no sorteio deste domingo; faixa principal voltou a acumular
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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