Chuva chega tímida e põe fim a seca de mais de 30 dias em MS

O dia amanheceu com nublado e a previsão do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) é de pancadas de chuva e trovoadas isoladas durante todo o dia. Há previsão de chuva forte em pontos isolados. A temperaturas variam entre 25°C e 28°C.

Aviso Tempestades

Depois de sumida por mais de um mês, a chuva pode ser forte nos próximos dias. O Inmet emitiu aviso meteorológico sobre a ocorrência de tempestades em todo o Estado. O aviso terá início nesta sexta às 10h (horário do MS) com término no sábado (30) às 21h59 (horário do MS).

“Pode ocorrer, durante a passagem do evento meteorológico, risco de corte na energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores, alagamentos, incidência de raios e até possibilidade de queda de granizo”. A velocidade dos ventos poderá chegar em torno de 60 a 100 km/h.