Viatura do Exército capota e deixa militares feridos

Militares ficaram feridos depois de uma viatura do Exército capotar na MS-382 nas proximidades da Fazendo do Maurão, região conhecida como Passa Cinco, ocorrido com uma Viatura do Exército Brasileiro. O acidente ocorreu na tarde da última quarta-feira (27).

Conforme o Maracaju Speed, o acidente envolveu um único veículo, sendo um Agrale. O Corpo de Bombeiros de Maracaju foi acionado. Foram socorridos dois cabos e um 2º tenente que foram levados para o Hospital Regional de Ponta Porã.

O major do Exército Brasileiro Alecsander Granado, S-4, do 11º Regimento de Cavalaria Mecanizado ficou responsável pela viatura. O acidente ocorreu a cerca de 80 quilômetros do perímetro urbano de Maracaju.