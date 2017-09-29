Viatura do Exército capota e deixa militares feridos

Maracaju
Militares ficaram feridos depois de uma viatura do Exército capotar na MS-382 nas proximidades da Fazendo do Maurão, região conhecida como Passa Cinco, ocorrido com uma Viatura do Exército Brasileiro. O acidente ocorreu na tarde da última quarta-feira (27).
Conforme o Maracaju Speed, o acidente envolveu um único veículo, sendo um Agrale. O Corpo de Bombeiros de Maracaju foi acionado. Foram socorridos dois cabos e um 2º tenente que foram levados para o Hospital Regional de Ponta Porã.
O major do Exército Brasileiro Alecsander Granado, S-4, do 11º Regimento de Cavalaria Mecanizado ficou responsável pela viatura. O acidente ocorreu a cerca de 80 quilômetros do perímetro urbano de Maracaju.
Loterias
Prêmio corresponde ao valor mínimo pago para quem fez a quadra no sorteio deste domingo; faixa principal voltou a acumular
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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