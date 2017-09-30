Sábado começa nublado e com alerta de tempestade para MS

Previsão do tempo
A manhã deste sábado (30) iniciou nublada em Aquidauana e segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteologia) podem haver chuvas isoladas. As temperaturas variam entre 20°C e 31°C. A previsão se repete para Anastácio.
O alerta de tempestade emitido pelo Inmet, com início às 23h de ontem e finalização às 11h deste sábado, tem grau de severidade de perigo potencial.
Pode chover entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros o dia, os ventos podem alcançar de 40 a 60 Km/h, e há possibilidade de queda de granizo.
O risco de corte de energia elétrica é baixo, mas pode haver estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos.
Instruções:
Em caso de rajadas de vento, o Instituto orienta a não se abrigar debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.
Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada. Para outras informações junto à Defesa Civil o telefone é o 199 e do Corpo de Bombeiros o 193.
Loterias
Prêmio corresponde ao valor mínimo pago para quem fez a quadra no sorteio deste domingo; faixa principal voltou a acumular
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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