Bombeiros resgatam jiboia de três metros dentro de casa em Ladário

Pantanal
Horas antes, um veado-campeiro foi resgatado na mesma região
O Corpo de Bombeiros resgatou ontem uma jiboia de três metros em uma casa localizada no cruzamento da Rua Ari Coelho com a Rua Rui Barbosa, no município de Ladário, ao lado de Corumbá. O animal foi levado para uma área de matava nativa próximo ao Rio Paraguai, no Pantanal, por volta das 12h30.
Duas horas antes, os bombeiros resgataram outro animal. Um veado-campeiro estava em um terreno na Avenida Joaquim Venceslau de Barros. O bicho se assustou e correu pelas ruas do bairro, sendo capturado em uma casa na Rua 21 de Setembro. Ele tinha algumas lesões e foi encaminhado para tratamento.
Loterias
Prêmio corresponde ao valor mínimo pago para quem fez a quadra no sorteio deste domingo; faixa principal voltou a acumular
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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