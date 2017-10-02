Bombeiros resgatam jiboia de três metros dentro de casa em Ladário

O Corpo de Bombeiros resgatou ontem uma jiboia de três metros em uma casa localizada no cruzamento da Rua Ari Coelho com a Rua Rui Barbosa, no município de Ladário, ao lado de Corumbá. O animal foi levado para uma área de matava nativa próximo ao Rio Paraguai, no Pantanal, por volta das 12h30.



Duas horas antes, os bombeiros resgataram outro animal. Um veado-campeiro estava em um terreno na Avenida Joaquim Venceslau de Barros. O bicho se assustou e correu pelas ruas do bairro, sendo capturado em uma casa na Rua 21 de Setembro. Ele tinha algumas lesões e foi encaminhado para tratamento.