Alerta de tempestade acaba e massa de ar frio derruba temperatura para 15°C

Previsão do tempo
Depois do temporal que atingiu Mato Grosso do Sul no domingo (1º) à noite, uma massa de ar frio e seco se instalou sobre o Estado, derrubando as temperaturas nesta terça-feira (3) durante a madrugada. No Pantanal a mínima foi de 15°C.
Para hoje, não há previsão de chuva, a temperatura sobe um pouco, chegando a no máximo 29ºC nas cidades de Mato Grosso do Sul, conforme o Cemtec-MS (Centro de Monitoramento do Tempo, Clima e Recursos Hídricos de MS).
A terça-feira em Aquidauana e Anastácio amanheceu com céu parcialmente nublado e mínima de 14ºC. Conforme o sol aparece, a temperatura sobe e a máxima não passa de 30ºC em Aquidauana e Anastácio.
Loterias
Prêmio corresponde ao valor mínimo pago para quem fez a quadra no sorteio deste domingo; faixa principal voltou a acumular
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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