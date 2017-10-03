Alerta de tempestade acaba e massa de ar frio derruba temperatura para 15°C

Depois do temporal que atingiu Mato Grosso do Sul no domingo (1º) à noite, uma massa de ar frio e seco se instalou sobre o Estado, derrubando as temperaturas nesta terça-feira (3) durante a madrugada. No Pantanal a mínima foi de 15°C.

Para hoje, não há previsão de chuva, a temperatura sobe um pouco, chegando a no máximo 29ºC nas cidades de Mato Grosso do Sul, conforme o Cemtec-MS (Centro de Monitoramento do Tempo, Clima e Recursos Hídricos de MS).

A terça-feira em Aquidauana e Anastácio amanheceu com céu parcialmente nublado e mínima de 14ºC. Conforme o sol aparece, a temperatura sobe e a máxima não passa de 30ºC em Aquidauana e Anastácio.