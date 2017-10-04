Dia começa friozinho, mas esquenta no período da tarde em todo MS

Condição de tempo firme em todo o estado durante a quarta feira (4). A massa de ar polar ainda deverá continuar atuando sobre o Mato Grosso do Sul deixando o tempo ensolarado, com temperaturas amenas durante ao amanhecer e não há expectativa de chuva. As temperaturas em Aquidauana e Anastácio variam entre 15°C e 30°C.

Com o afastamento do ar mais frio, a tarde de quarta-feira promete ser um pouco mais quente já que a presença do sol vai garantir um rápido aquecimento ao longo do dia. Na quinta-feira (5) volta o calor típico de outubro.