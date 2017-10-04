Dia começa friozinho, mas esquenta no período da tarde em todo MS

Previsão do tempo
Não há previsão de chuva
Condição de tempo firme em todo o estado durante a quarta feira (4). A massa de ar polar ainda deverá continuar atuando sobre o Mato Grosso do Sul deixando o tempo ensolarado, com temperaturas amenas durante ao amanhecer e não há expectativa de chuva. As temperaturas em Aquidauana e Anastácio variam entre 15°C e 30°C.
Com o afastamento do ar mais frio, a tarde de quarta-feira promete ser um pouco mais quente já que a presença do sol vai garantir um rápido aquecimento ao longo do dia. Na quinta-feira (5) volta o calor típico de outubro.
Loterias
Prêmio corresponde ao valor mínimo pago para quem fez a quadra no sorteio deste domingo; faixa principal voltou a acumular
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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