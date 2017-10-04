Terenos recebe pacote de recuperação asfáltica e sinalização para segurança no trânsito

MS 40 anos
Investimentos foram anunciados no aniversário de 62 anos da emancipação do município.
Município mais próximo de Campo Grande, Terenos tem recebido obras restauração asfáltica e investimentos estaduais em sinalização para tornar o tráfego mais seguro em seu perímetro urbano.
Com 20855 habitantes, conforme estimativa do IBGE para 2017, a cidade tem recebido atenção especial do Governo do Estado.
Em maio deste ano, durante as comemorações de aniversário de emancipação política, Reinaldo Azambuja esteve presente e anunciou os investimentos por meio de convênio firmado com a Prefeitura. “É com alegria que o Estado pode participar dos 62 anos de Terenos e trazer investimentos importantes como estes”, destacou.
Uma viatura foi enviada pelo Governo para reforçar o trabalho da Polícia Militar no município, pelo programa MS Mais Seguro. Terenos também foi incluída na lista de beneficiados pelo Projeto Rondon, que levará ações de cidadania à população de municípios com até 30 mil habitantes, por meio do termo de cooperação assinado pelo governador.
Com palestras e oficinas oferecidas pela comunidade universitária aos gestores públicos, como agentes de saúde, de educação e assistentes sociais, será levada capacitação para temas como desenvolvimento sustentável, agricultura familiar, saneamento básico e meio ambiente.
Na área de saneamento, os investimentos do Estado, por meio da Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul (Sanesul), superam R$ 1 milhão, em obras de rede de abast
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