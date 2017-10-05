Temperaturas sobem nesta quinta-feira e máxima atinge 35ºC

Previsão do tempo
O dia começou claro parcialmente nublado nesta quinta-feira (5), mas as temperaturas já devem subir. Em Aquidauana e Anastácio a temperatura máxima pode chegar aos 35°C.
Sem previsão de chuvas, a umidade relativa do ar varia entre 35% e 75%.
Loterias
Prêmio corresponde ao valor mínimo pago para quem fez a quadra no sorteio deste domingo; faixa principal voltou a acumular
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS