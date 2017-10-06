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Governo contrata agente de limpeza, cozinheira e administrativo; confira

Daniele Valentin

Publicado em 06/10/2017 às 11:30

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O Governo do Estado abriu nesta sexta-feira (6) as inscrições para seleção de pessoal, a ser contratado por tempo determinado, para desempenhar as funções de agente de limpeza, cozinheira e auxiliar administrativo nas escolas da Rede Estadual de Ensino. As inscrições serão realizadas, exclusivamente, nos dias 6, 9, 10, 16 e 17 de outubro, das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30, nas Coordenadorias Regionais de Educação (CREs).

Os interessados deverão comparecer pessoalmente à Coordenadoria Regional de Educação, de acordo com o município da vaga que deseja concorrer, munido da ficha de inscrição preenchida, currículo, documentos pessoais, comprovante de escolaridade e documentos comprobatórios referentes à experiência, qualificação e capacitação profissional para a função.

O edital com o endereço das CREs e demais informações sobre este processo seletivo está disponível na página 5 do Diário Oficial do Estado (DOE). O resultado será publicado no site da Secretaria de Estado de Educação (SED), no dia 27 de outubro.

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