Sexta começa ensolarada e há previsão de chuva no fim de semana

Geral
Depois de chuva e frio repentino, a previsão para este fim de semana é de apenas pancadas de chuva em algumas regiões de Mato Grosso do Sul. Nesta sexta-feira (6), as temperaturas variam entre 19°C e 36°C em Aquidauana, Anastácio e Miranda.
De acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), a previsão é de pancadas de chuva e trovoadas no período da noite desta sexta-feira e sábado (7).
Em Campo Grande, dia com poucas nuvens. A máxima prevista é de 35°C. A umidade relativa do ar fica entre 35% e 80%.
Loterias
Prêmio corresponde ao valor mínimo pago para quem fez a quadra no sorteio deste domingo; faixa principal voltou a acumular
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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