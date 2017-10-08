Domingo terá máxima de 38°C na região pantaneira; Não há previsão de chuva

Geral
Temperaturas sobem acentuadamente na segunda-feira e chegam a 40°C
A manhã deste domingo começou ensolarada e sem previsão de chuva. A temperatura máxima prevista é de 38°C, para Aquidauna, Anástácio, Miranda e Corumbá.
Segundo o Inmet as temperaturas devem subir acentuadamente e chegar aos 40°C em diversas cidades do estado a partir de amanhã, segunda-feira (9).
Não há previsão de chuva para cidades pantaneiras, porém chove em cidades do sul e extremo sul do Estado.
Loterias
Prêmio corresponde ao valor mínimo pago para quem fez a quadra no sorteio deste domingo; faixa principal voltou a acumular
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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