Domingo terá máxima de 38°C na região pantaneira; Não há previsão de chuva

A manhã deste domingo começou ensolarada e sem previsão de chuva. A temperatura máxima prevista é de 38°C, para Aquidauna, Anástácio, Miranda e Corumbá.

Segundo o Inmet as temperaturas devem subir acentuadamente e chegar aos 40°C em diversas cidades do estado a partir de amanhã, segunda-feira (9).

Não há previsão de chuva para cidades pantaneiras, porém chove em cidades do sul e extremo sul do Estado.