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Tragédia

Criança de 10 anos morre afogada no Rio Anhanduí em Campo Grande

Afogamento ocorreu na tarde de domingo, quando menina brincava com outras duas amigas

Daniele Valentin

Publicado em 09/10/2017 às 07:00

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Rafaela Ulhmann Delgado, 10 anos, morreu afogada na tarde deste domingo (08) enquanto brincava às margens do Rio Anhanduí, no Jardim Colorado, em Campo Grande. A vítima estava com outras duas garotas quando se afastou para a parte mais funda do rio e não conseguiu retornar.

De acordo com testemunhas, a garota estava com uma vizinha e uma tia, da mesma idade, brincando fora da água, às margens do rio, quando ela informou que iria até ao local conhecido como “prainha” para tirar barro de seu corpo.

As crianças estranharam a demora de Rafaela e saíram em sua procura, chamando pelo seu nome. Foi, então, que avistaram a garota ainda se afogando.

Uma das meninas tentou socorrer a amiga. “A coleguinha até entrou no rio, tentou pegar a mão de Rafaela, mas ela também começou a se afogar. Estava muito fundo e ela não conseguiu puxar a menina. Teve que voltar”, informaram vizinhos.

Os primeiros atendimentos foram feitos por uma unidade avançada do Corpo de Bombeiros. Depois, a unidade de combate constatou o óbito.

Um outro tio da garota, que não teve o nome divulgado, foi um dos primeiros familiares a chegar ao local. Irmã da vítima, com pouca diferença de idade, reconheceu Rafaela. Elas moram com avós, de acordo com relatos.

Vizinhos relatam que o local é bastante frequentando por moradores do Jardim Colorado, para tomar banho.

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