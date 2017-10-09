Segunda começa nublada e sem previsão de chuva no Pantanal

Previsão do tempo
Temperaturas variam entre 22°C e 38°C
A segunda-feira (9) começou nublada e conforme o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) não há previsão de chuva para as cidades de Aquidauana, Anastácio, Miranda e Corumbá. As temperaturas variam entre 22°C e 28°C.
Loterias
Prêmio corresponde ao valor mínimo pago para quem fez a quadra no sorteio deste domingo; faixa principal voltou a acumular
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS