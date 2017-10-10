Sem chuva, temperatura chega a 39 °C nesta véspera de feriado

Previsão do tempo
Em Mato Grosso do Sul será mais um dia de muito calor e sem previsão de chuva nesta terça-feira (10). De acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), hoje os termômetros chegam a 39 °C em algumas cidades do Estado.
A previsão mostra tempo parcialmente nublado, com névoa seca e baixa umidade do ar durante a tarde, principalmente no leste do Estado.
Sem previsão de chuva a umidade relativa do ar fica baixa, em torno de 20 %.
Em Aquidauana e Anastácio, o calor também será intenso nesta terça-feira. A mínima prevista é de 23 °C e a máxima de 39 °C.
Apesar do tempo seco que voltou a predominar no Estado, a previsão mostra que no feriado de Divisão do Estado, nesta quarta-feira (11), haverá chuva em diferentes cidades.
Loterias
Prêmio corresponde ao valor mínimo pago para quem fez a quadra no sorteio deste domingo; faixa principal voltou a acumular
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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