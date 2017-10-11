Com previsão de 39°C, chuva deve chegar à tarde

Geral
O dia começou quente e a previsão é de mais calor no decorrer do dia. Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) a temperatura máxima deve chegar aos 39°C. Deve haver chuva no fim da tarde, nas cidades de Aquidauana e Anastácio.
Loterias
Prêmio corresponde ao valor mínimo pago para quem fez a quadra no sorteio deste domingo; faixa principal voltou a acumular
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS