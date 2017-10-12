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Feriado da padroeira do Brasil terá calor intenso, mas com pancadas de chuva

São esperadas pancadas de chuva para o período da tarde e noite

Daniele Valentin

Publicado em 12/10/2017 às 06:30

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Nesta quinta-feira (12) as temperaturas sobem ainda mais. Porém haverá um aumento na umidade ao entardecer em todo o Mato Grosso do Sul devido a um centro de baixa pressão vindo do Paraguai. Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), haverá pancadas de chuva e trovoadas para todas as cidades localizadas na região pantaneira.

Em Aquidauana, Anastácio e Miranda são esperadas chuva para o período da tarde e noite. Nas regiões norte e nordeste as condições de chuva são menores, mas não desprezíveis.

Na sexta-feira (13) a condição de tempo é similar, mas com instabilidades se intensificando com a aproximação de uma frente fria. Assim, as chuvas mais significativas continuam sobre o oeste, sul e sudoeste, continuando a decrescerem em intensidade, abrangência e duração na direção do nordeste do estado. Ventos ficam mais fortes.

No sábado a frente, vinda do Paraguai, avança pelo estado e as temperaturas caem de forma mais significativa e as instabilidades ocorrem de forma mais generalizada e intensas.

No domingo as chuvas já devem cessar no centro-oeste e sul do MS, onde o amanhecer será sob névoa úmida. No restante do estado ainda haverá muita nebulosidade com chuva esparsa. 

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