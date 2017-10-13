Após calor de 40°C, frente fria se aproxima de MS e chega neste sábado

Previsão do tempo
Nesta sexta-feira (13) as temperaturas continuam altas e próximas aos 40°C. Porém, conforme o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) o tempo firme deve ter fim a partir deste sábado (14) quando uma frente fria chega ao Estado. Há previsão de chuva no período da tarde e noite nas cidades pantaneiras.
No sábado a frente, vinda do Paraguai, avança pelo Estado e as temperaturas caem de forma mais significativa e as instabilidades ocorrem de forma mais generalizada e intensas.
No domingo as chuvas já devem cessar no centro-oeste e sul do MS, onde o amanhecer será sob névoa úmida. No restante do estado ainda haverá muita nebulosidade com chuva esparsa.
Loterias
Prêmio corresponde ao valor mínimo pago para quem fez a quadra no sorteio deste domingo; faixa principal voltou a acumular
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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