Previsão se confirma e sábado começa ‘fresquinho’ em MS

Tchau 'calorão'
Temperaturas devem variam entre 19°C e 30°
Até ontem, sexta-feira (13), as temperaturas continuavam altas e próximas aos 40°C em Mato Grosso do Sul. Porém, conforme o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) já era prevista a chegada de uma frente fria vinda do Paraguai para este sábado (14).
As temperaturas devem variam entre 19°C e 30°C. Não há previsão de chuva para as cidades pantaneiras, porém o dia seguirá nublado e encoberto.
No domingo as chuvas já devem cessar no restante do centro-oeste e sul do MS, e o amanhecer será sob névoa úmida.
Loterias
Prêmio corresponde ao valor mínimo pago para quem fez a quadra no sorteio deste domingo; faixa principal voltou a acumular
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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