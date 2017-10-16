Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 05:14

Buscar

Últimas notícias
X

Geral

Mulheres morrem e condutor embriagado é detido após capotamento em rodovia

Daniele Valentin

Publicado em 16/10/2017 às 08:15

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Duas mulheres morreram após um capotamento neste domingo (15), na MS-430, entre as cidades de Rio Negro e São Gabriel do Oeste. Conforme o delegado de São Gabriel do Oeste, o homem confessou que bebeu antes de dirigir.

Segundo o delegado Fábio Magalhães, o carro capotou próximo da Serra de Rio Negro. Uma das vítimas, Eva Barbosa Marques, de 19 anos, não resistiu aos ferimentos enquanto Elisvânia da Cruz Santos, de 27, morreu carbonizada.

O condutor do veículo, um homem de 26 anos, teve apenas dois dedos de uma das mãos quebrados. De acordo com o delegado, ele informou que desmaiou após o acidente e que quando acordou, não viu as duas mulheres no carro. “Ele pensou que elas tivessem ido para a rodovia pedir a ajuda e foi para lá também”, contou o delegado.

Magalhães ainda explicou que uma pessoa viu o rapaz pedindo ajuda e o levou para o hospital de São Gabriel do Oeste. “Ele foi autuado na casa dele, após sair do local”, explicou. Segundo o delegado, o homem confessou que havia ingerido bebida alcoólica. “Além disso, foram encontradas latas de cerveja no carro”, disse o delegado.

O homem foi autuado em flagrante e preso e deve responder por homicídio culposo, quando não há a intenção de matar. O caso deve ser encaminhado para a delegacia de Rio Negro.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Paralisação

TST determina que Correios mantenham 80% do efetivo na greve

Luto

Morre jovem que mobilizou redes sociais após queda de caminhonete em MS

Loterias

Aposta de Aquidauana fatura mais de R$ 860,00 na Mega-Sena

Prêmio corresponde ao valor mínimo pago para quem fez a quadra no sorteio deste domingo; faixa principal voltou a acumular

Luto

Morre tenente Jarbas Dias Ferreira, veterano da FEB, aos 104 anos

Publicidade

Loterias

Duas apostas de MS faturam quase R$ 46 mil na quina da Mega-Sena

ÚLTIMAS

Falece Jorge de Barros Oliveira, artista e referência cultural do MS

DESPEDIDA

Falece Jorge de Barros Oliveira, artista e referência cultural do MS

Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
Falece Maria Aparecida Eustáquio de Arruda, aos 92 anos

DESPEDIDA

Falece Maria Aparecida Eustáquio de Arruda, aos 92 anos

O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo