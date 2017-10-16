Mulheres morrem e condutor embriagado é detido após capotamento em rodovia

Duas mulheres morreram após um capotamento neste domingo (15), na MS-430, entre as cidades de Rio Negro e São Gabriel do Oeste. Conforme o delegado de São Gabriel do Oeste, o homem confessou que bebeu antes de dirigir.

Segundo o delegado Fábio Magalhães, o carro capotou próximo da Serra de Rio Negro. Uma das vítimas, Eva Barbosa Marques, de 19 anos, não resistiu aos ferimentos enquanto Elisvânia da Cruz Santos, de 27, morreu carbonizada.

O condutor do veículo, um homem de 26 anos, teve apenas dois dedos de uma das mãos quebrados. De acordo com o delegado, ele informou que desmaiou após o acidente e que quando acordou, não viu as duas mulheres no carro. “Ele pensou que elas tivessem ido para a rodovia pedir a ajuda e foi para lá também”, contou o delegado.

Magalhães ainda explicou que uma pessoa viu o rapaz pedindo ajuda e o levou para o hospital de São Gabriel do Oeste. “Ele foi autuado na casa dele, após sair do local”, explicou. Segundo o delegado, o homem confessou que havia ingerido bebida alcoólica. “Além disso, foram encontradas latas de cerveja no carro”, disse o delegado.

O homem foi autuado em flagrante e preso e deve responder por homicídio culposo, quando não há a intenção de matar. O caso deve ser encaminhado para a delegacia de Rio Negro.