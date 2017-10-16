Segunda começa com névoa úmida, mas máxima pode chegar aos 39°C

Horário de verão
A manhã desta segunda-feira (16) - segundo dia do horário de verão -, começou clara e parcialmente nublado com névoa úmida nas cidades de Anástácio, Aquidauana, Miranda e Corumbá.
Conforme o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), as temperaturas variam entre 21°C e 39°C.
Não há previsão de chuva para esta segunda-feira.
Loterias
Prêmio corresponde ao valor mínimo pago para quem fez a quadra no sorteio deste domingo; faixa principal voltou a acumular
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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