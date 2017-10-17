Calor intenso nesta terça-feira pode trazer chuva à tarde, diz Inmet

Previsão do tempo
A manhã desta terça-feira (17) começou com sol entre poucas nuvens e umidade do ar baixa. A temperatura, segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) se eleva significativamente no decorrer do dia e o forte calor pode causar pancadas isoladas de chuva à tarde. As temperaturas devem variam entre 24°C e 40°C, em Aquidauana e Anastácio.
Amanhã, quarta-feira (18), o sol aparece entre nuvens e a umidade do ar continuará baixa com temperaturas elevadas. Mas, à tarde o calor pode provocar pancadas de chuva com trovoadas em áreas isoladas.
Na quinta-feira (19), a aproximação de uma nova frente fria deixa o tempo mais instável e as pancadas de chuva com trovoadas serão mais intensas no estado. Na sexta-feira o dia estará nublado e ocorrem pancadas de chuva isoladas.
Loterias
Prêmio corresponde ao valor mínimo pago para quem fez a quadra no sorteio deste domingo; faixa principal voltou a acumular
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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